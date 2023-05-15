Resul Kurt'tan Adıyaman eleştirilerine tepki! Keşke insanlıktan nasibinizi alsaydınız

11 ili etkileyen depremden en çok zarar gören şehirlerden olan Adıyaman’da AK Parti’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 66 ile, milletvekili seçiminde ise yüzde 52 oy alması sosyal medyada bazı çevrelerin tepkilerine yol açtı. Adıyaman sosyal medyada ağır şekilde eleştirildi.

Eleştirilere başta Adıyaman milletvekili seçilen Doç. Dr. Resul Kurt olmak üzere birçok partili ve sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.

Keşke insanlıktan nasibinizi alsaydınız

Doç. Dr. Resul Kurt sosyal medyadan yaptığı açıklamada ''Adıyaman Başı her sıkışan vatandaşımızın hiç bir önyargı ve ayrım olmaksızın rahatça yardım isteyebileceği, insani yönü oldukça yüksek bir şehrimizdir. Keşke insanlıktan nasibinizi alsaydınız’’ diyerek tepki gösterdi.

Kurt'un açıklaması şöyle:

''Memleketim Adıyaman'ı ve deprem bölgesindeki diğer illerde Ak Parti’ye oy veren vatandaşlarımızı yaptıklarını iddia ettikleri yardımlar karşılığında CHP'ye oy vermedikleri için sosyal medyada en ağır şekilde eleştirenler; Adıyaman, anadolu irfanı ve ferasetin merkezidir, misafirperverdir. Başı her sıkışan vatandaşımızın hiç bir önyargı ve ayrım olmaksızın rahatça yardım isteyebileceği, insani yönü oldukça yüksek bir şehrimizdir. Emin olun bugüne kadar onlarca felakette ilk yardıma koşan şehirdir.

Keşke insanlıktan nasibinizi alsaydınız''

İşte atılan tweetlerden bazıları: