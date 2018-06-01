RTÜK üyeleri başvurdu: TRT Genel Müdürü görevden alınsın
RTÜK'ün CHP'li üyeleri YSK'ya TRT Genel Müdürünün görevden alınması için başvuruda bulundu.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kontenjanından seçilen iki üyesi, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in görevden alınması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.
İlhan Taşçı ve İsmet Demirdöğen tarafından yapılan başvuruda, TRT'nin 24 Haziran seçim döneminde tarafsız davranmayarak anayasayı ihlal ettiği dile getirildi.
Edinilen bilgiye göre dilekçede, "2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde, 'tarafsızlığın ihlal edildiği hallerde TRT Genel Müdürü görevden alınır' hükmü yer almaktadır. Veriler göz önüne alındığında TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yasa uyarınca gecikmeksizin görevinden derhal alınmalıdır" ifadeleri yer aldı.