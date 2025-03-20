RTÜK'ten 4 kanala ceza: Hangi kanallar etkilendi?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugün gerçekleşen toplantısından Halk TV, SZC TV, Tele1, NOW TV ve Akıllı TV kanallarına yayın ihlalleri dolayısıyla idari yaptırım kararı çıktı.

Halkı sokağa çağıran yorumlar affedilmedi

RTÜK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturma ve gözaltı kararları ile ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun‘a göre yayın ihlalleri yaptığını öne sürerek, NOW TV‘ye "İlker Karagöz ile Çalar Saat", Halk TV'ye "Kürşad Oğuz ile ROTA" ve "Sorel Dağıstanlı ile Parantez", SCZ TV'ye "Özlem Gürses ile Para Politika", Tele1‘e de "Habere Doğru" programlarında kullanılan ifadelerden üst sınırdan yaptırım uygulandı.

RTÜK uzmanlarınca yapılan incelemelerde söz konusu programlarda yorum ve analizlerin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, toplumun adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargı makamlarının etki altına alınmaya çalışıldığı ifade edildi. Ayrıca vatandaşların sokağa çağrılarak millî güvenlik kamu düzeni ve kamu güvenliğinin tehlikeye atıldığı kaydedildi.

Hangi kanallara ne cezası verildi?

Now TV, Tele 1, Halk TV ve SZC TV'ye uygulanan yaptırımlar şu şekilde:

- Now TV’ye yüzde 3 idari para cezası (IPC)

- Tele 1’e yüzde 3 IPC

- Halk TV’ye yüzde 3 IPC ve 3 kez program durdurma cezası

- SZC TV’ye Özlem Gürses’in sunduğu programa yüzde 3 IPC ve 3 kez program durdurma cezası

Halk TV'nin cezası Cemal Enginyurt'un ifadelerinden

RTÜK Üst Kurul toplantısında, Halk TV'ye Rota programında konuk CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un sözleri nedeniyle, "Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükmünü ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan ceza verildi.

SZC TV ve Tele1'e aynı sebepten ceza

SZC TV'deki "Öncesi Sonrası" isimli haber bülteni ile Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın sunduğu "18 Dakika" isimli programlara da İslam âlemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadelerden dolayı ceza verildi.

İki programda kullanılan bu ifadeler nedeniyle 6112 sayılı Kanun 8. maddesinde; "Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasi ve felsefi düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" hükmünü ihlal gerekçesiyle üst sınırdan ceza uygulandı.

Akıllı TV'nin cezası sohbet ve arkadaşlık hattı tanıtımından

Akıllı TV'ye de "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara... sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez..." hükmüne ve "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde ... takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına ... yer verilemez ..." hükmüne aykırı yayınlar yapıldığı için on gün yayın durdurma müeyyidesi uygulandı.