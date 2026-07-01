Rusya NATO tatbikatlarında saldırı senaryosu uyarısı yaptı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun Rusya sınırları yakınındaki askeri tatbikatlarında saldırı senaryolarını daha fazla kullandığını savundu. Bakanlığın Avrupa İşleri Dairesi Direktörü Vladislav Maslennikov, tatbikatların kapsamının genişlediğini ve Moskova açısından güvenlik kaygılarını artırdığını belirtti.

Maslennikov, NATO’nun Rusya sınırları çevresindeki faaliyetlerini “dikkat çekici ölçüde büyüyen” bir askeri hazırlık olarak nitelendirdi. Moskova, ittifakın caydırıcılık gerekçesiyle Avrupa’daki askeri varlığını artırdığını savunuyor.

Karadeniz ve Kafkasya hattı öne çıktı

Rusya’nın açıklaması, Karadeniz ve Güney Kafkasya çevresindeki NATO bağlantılı tatbikatların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. NATO’nun takvimine göre Breeze, Bulgar Donanması liderliğinde Karadeniz’de düzenlenen yıllık çok uluslu deniz tatbikatı olarak yer alıyor.

Ermenistan da 17-25 Haziran 2026’da Eagle Partner 2026 tatbikatına ev sahipliği yaptı. Tatbikata Ermenistan’ın yanı sıra ABD, Fransa ve Yunanistan’dan askeri personel katıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı, tatbikatın uluslararası barışı koruma görevlerine hazırlık amacı taşıdığını bildirdi.

Moskova, bu faaliyetleri Batı’nın Rusya’nın yakın çevresindeki etkisini artırma girişimi olarak değerlendiriyor. Rusya, NATO’nun bölgesel askeri görünürlüğünün Avrupa güvenlik mimarisinde gerilimi yükselttiğini öne sürüyor.

Moskova militarizasyon eleştirisini artırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO’nun “Rus saldırganlığını caydırma” gerekçesini askeri yayılma için kullandığını savundu. Moskova’ya göre ittifakın sınır bölgelerindeki tatbikatları, Avrupa kıtasında militarizasyon riskini büyütüyor.

NATO cephesi ise doğu kanadındaki askeri hazırlıkları Rusya kaynaklı güvenlik risklerine karşı savunma ve caydırıcılık politikası olarak tanımlıyor. Avrupa’da özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya çevresindeki güvenlik endişeleri son dönemde yeniden öne çıktı.

Rusya ile NATO arasındaki karşılıklı suçlamalar, Ukrayna savaşı sonrası Avrupa güvenlik düzeninin daha kırılgan hale geldiğini gösteriyor. Tatbikat takvimleri, savunma harcamaları ve doğu kanadı konuşlanmaları iki taraf arasındaki diplomatik alanı daraltıyor.

Rusya diyalog için eşitlik şartı koydu

Maslennikov, Moskova’nın NATO ile diyaloğa kapalı olmadığını ancak görüşmelerin “eşit haklar” temelinde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Rusya, sınırların askerileştirilmesi ve baskı politikalarından vazgeçilmesini istiyor.

Moskova, NATO’nun mevcut çizgiyi sürdürmesi halinde uluslararası ilişkilerde gerilimin artacağını savunuyor. Rusya, kendi ulusal güvenliğini korumak için gerekli adımları atacağını belirtiyor.

NATO tatbikatları çevresindeki tartışma, Avrupa güvenliğinde askeri caydırıcılık ile diplomatik temas arasındaki dengenin zayıfladığını ortaya koyuyor. Karadeniz, Baltık hattı ve Güney Kafkasya’daki gelişmeler, Rusya-NATO geriliminde izlenecek ana başlıklar arasında kalmaya devam ediyor.