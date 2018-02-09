Rusya'dan Türkiye ile vize serbestisi açıklaması

09 Şubat 2018

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Moskova’nın Türkiye’ye yönelik vize kısıtlamalarını tamamen kaldırmaya henüz hazır olmadığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan haberde, Rus basınına açıklamalarda bulunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, "Şu anda Türk tarafı, ülkeye Rus turistlerin gelişini teşvik etmek için tek taraflı olarak vize kolaylığı uyguluyor ve vatandaşlarımızın bu konuda Türk yetkililere minnettar olmaları gerektiğini düşünüyorum. Rus tarafıysa, haklı nedenlere dayalı olarak şimdilik 2010'da imzalanan karşılıklı vize serbestisi anlaşmasını tamamen uygulamaya henüz hazır değil" diye konuştu.

Yerhov, aynı zamanda Moskova'nın Türk yetkililerle, hizmet pasaportu sahibi vatandaşlara sağlanacak vize kolaylığı dahil olmak suretiyle ‘birçok yönde kolaylık sağlamanın imkanlarını' değerlendirmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Rus Büyükelçi, "Konsolosluk ve vize konuları sürekli olarak Rusya ile Türkiye'nin her düzeydeki temaslarının ana gündemini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.