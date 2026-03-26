Saatler ileri alınacak mı? Yaz saati uygulamasına geçilecek mi? Avrupa'da ne zaman saatler ileri alınacak?
Mart ayının sonralarına doğru ilerliyoruz. Dünyada birçok ülke yakın zamanda yaz saati uygulamasına geçecek. Türkiye'deki durum merak ediliyor ve "Saatler ileri alınacak mı", "Yaz saati uygulamasına geçilecek mi" sorusu hızlanıyor.
Geçen yıl ekim ayının sonunda dünya kış saati uygulamasına geçti. Mart ayında yine dünya yaz saati uygulamasına geçecek. Türkiye'de de saatlerin ileri alınıp alınmayacağı sıkça sorgulanıyor. İşte konuya dair bilgiler...
Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Türkiye'de 2016'dan bu yana sürekli yaz saati uygulaması uygulanıyor. Bu sebeple saatler ileri alınmayacak.
Avrupa'da ise kış saati uygulaması 28 Mart 2026'da sona erecek ve saatler 1 saat ileri alınacak.
