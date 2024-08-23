Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka görüldü mü?

Özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde hızla yayılması ve ölümlere yol açması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu ilan edilen maymun çiçeği virüsü endişeye neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, M çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin alarm halinde olduklarını belirtti. "Türkiye'de Maymun çiçeği vakası görüldü mü" sorusuna Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni açıklamalar geldi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu Hatay'da yaptığı açıklamada, M çiçeği (mpox) hastalığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda gündeme gelen bu maymun çiçeğiyle ilgili de herkes bir beklenti içinde. Herkes her gün her dakika bir haber içinde ama biz nasıl Covid-19'da sağlık sistemimizin ve çalışanlarımızın başarısını test ettiysek, emin olun her türlü salgında, hastalıkta, sağlıkla ilgili sorunu çözebilecek hem insan gücüne hem sağlık altyapısına sahibiz. Biz insanların panikle, korkuyla değil, önden tedbir ve planlamayla, hazırlıkla bu tür salgınların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz. Özellikle toplumumuz da bizlerin, yani resmi makamların söylediklerine itibar etmeliler. Her türlü hazırlığı yaptığımızı, maymun çiçeği de olsa başka salgınlar da olsa bunların üstesinden gelebileceğimizi bilmelerini istiyorum."

Kişisel temizliğin önemine vurgu yapan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"En önemli şey, her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik, hijyen. Aynı zamanda bizler de hem hudut kapılarımızda hem içeride her türlü testi yapabilecek, gerektiği zaman aşısını yapabilecek insan gücüne ve sisteme sahibiz. Onun için tedirgin olmalarını, korkmalarını, paniklemelerini istemiyoruz. Emin olun biz her gün, her saniye bununla ilgili alarm halindeyiz ancak şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum."