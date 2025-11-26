Sağlık Bakanlığı, personel sıkıntısı yaşanan bölgelerde sağlık hizmetlerinin aksamaması için sözleşmeli sağlık personeli alacak. Karar daha önce Resmi Gazete'de yayımlanırken şimdi başvuru tarihleri sıkça araştırılıyor. Yeni bir gelişme olup olmadığı merak edilirken "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvurular şubat ayı gibi başlaması bekleniyor.

Buna göre acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine 8, yataklı tedavi kuruluşlarına ise 26 bin 657 personel alınacak. Kadronun 3 bin 652’si tabip, 22 bin 983’ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri görevlendirilecek.