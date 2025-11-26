Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında 26 bin 673 sözleşmeli personel alacak. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen yüz binlerce kişi ilanın ayrıntıları öğrenmeye çalışırken en çok merak edilen konu ise başvuru tarihleri... Bu bilgiye ulaşmak isteyenlerin sıkça yönettiği soru ise "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvurular şubat ayı gibi başlaması bekleniyor.
Buna göre acil sağlık hizmetlerine 1, ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerine 7, sağlık evlerine 8, yataklı tedavi kuruluşlarına ise 26 bin 657 personel alınacak. Kadronun 3 bin 652’si tabip, 22 bin 983’ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri görevlendirilecek.