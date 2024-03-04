Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı sonuçları açıkladı mı; sonuçlar nereden öğrenilir?
Sağlık Bakanlığı'nın 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçları bugün açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin web sitesinden ulaşmak mümkün.
Haber Merkezi
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ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2024/5: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları" duyurusu yayımlandı.
Buna göre, 21-28 Şubat'ta tercihleri alınan sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
27 bin personel alımı sonuç öğrenme ekranı
Adaylar, 27 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonuna yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.