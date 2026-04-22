Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? (2026)

Bu yıl Sağlık Bakanlığına 25 bin 673 personel alınacak fakat tarihler kesinleşmedi. Hal böyle olunca her gün yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Israrla "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak" sorusu yöneltiliyor.

2026 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bugün de bir alım ilanı geçmedi. Bakanlığın mayıs ayının ikinci haftasında duyuruyu yayımlaması bekleniyor.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.