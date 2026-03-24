Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı yıl içinde 26 bin 673 personel alacak. İki etap şeklinde olması beklenen alımların ilkinin hangi tarihte olacağı merak konusu... Her gün sıkça gelen sorulardan biri de "Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman" şeklinde...

2026 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

24 Mart 2026 Salı günü ve Sağlık Bakanlığından duyuru gelmedi. Geçen yıl başvurular iki etaptan oluşmuştu ve ilki mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da gözler aynı tarihlerde olacak.

Adaylar tercih işlemlerini, tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

İşçi adayları da başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak.