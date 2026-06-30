Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? İşçi alım ilanı yayımlandı mı?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı yapacak. Bakanlığın alım ilanı için adaylar haftalardır bekliyor. Temmuz ayına girilirken yeni bir gelişme olup olmadığı sorgulanıyor. Binlerce kişi her gün "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman" diye soruyor.
Sağlık Bakanlığının yeni dönemde gerçekleştireceği sözleşmeli personel ve işçi alımı, kamuoyunun gündeminde... Her yıl yüz binler başvuru yapıyor ve bakanlığa atanıyor. Bu yılki başvuru tarihi hala duyurulmadı. Bu sebeple yoğun şekilde "Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel ve işçi alımı ne zaman" sorusu geliyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı?
Hayır, 30 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla bir duyuru gelmedi. Temmuz ayında tercihlerin başlaması bekleniyor.
Sözleşmeli personel adayları ÖSYM üzerinden, işçi adayları ise İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayacak.