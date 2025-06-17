Sağlık raporlarında yeni dönem: Ücretli başvuru sistemi başladı
Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, 15 Haziran 2025 itibarıyla aile hekimliklerinden alınan sürücü belgesi, sporcu ve diğer tek hekim raporları için 250 TL ödeme yapılması gerekiyor. Ücretler yalnızca internet üzerinden ödenebilecek.
Ehliyet, sporcu ve sağlık amaçlı birçok rapor için artık ücret ödenecek. Sağlık Bakanlığı’nın dijital sistemi üzerinden yapılacak ödemeler sonrası aile hekimleri rapor düzenleyebilecek.
Sağlık Bakanlığı, aile hekimlikleri üzerinden alınan bazı sağlık raporlarının 15 Haziran 2025 itibarıyla ücretli hale getirildiğini duyurdu. Yeni uygulama, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Ücretli hale gelen raporlar arasında şunlar yer alıyor:
*Sürücü belgesi (ehliyet) raporu
*Sporcu raporu
*Tek hekim (durum bildirir) raporu
*Hac/umre için parmak izi raporu
*İş sağlığı ve güvenliği raporu
*Akli meleke raporu
*Yivsiz av tüfeği raporu
Bu belgeleri almak isteyen vatandaşlar, artık 250 TL ücret ödeyecek.