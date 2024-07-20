Sağlıklı bir sürüş için yol çalışma noktalarına dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerime göre, Aydın Çevre Yolu'nun Denizli istikametinin devamında Aydın-Muğla devlet yoluna bağlantıyı sağlayan kol trafiğe kapatılacak, bölgede ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şerit ve emniyet şeridinden sürdürülüyor.

İstanbul-Ankara yolunun 4-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönü kavşak kolu trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İstanbul-Ankara yolunun 36-38. kilometrelerinde yolun Sakarya yönü trafiğe kapatıldı, ulaşıma Ankara yönünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle yolun Sakarya yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Bilecik yönünden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

O-4 Anadolu Otoyolu Samandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmalarından dolayı Samandıra gişelerinden otoyola giriş-çıkış servis yollarından ve kontrollü yapılıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Mersin-Adana yolunun 0-1. kilometresinde Liman-Hal Köprüsü farklı seviyeli kavşak çalışmaları kapsamında köprü genleşme derzleri onarımı sebebiyle trafik akışı Liman D kapısı ayrım kolundan sürdürülüyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.