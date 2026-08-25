Şahan Gökbakar’ın Ahbap soruşturması ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın tanık sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Gökbakar, 6 Şubat depremleri öncesinde ve sonrasında Ahbap Derneği ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirterek, doğal afetlerde yaptığı yardımları kendi imkanlarıyla ve resmi kurumlar üzerinden gerçekleştirdiğini söyledi.

"Haluk Levent ve Ahbap bende hiçbir zaman güven uyandırmadı"

Haluk Levent ve Ahbap Derneği'ni 6 Şubat depreminden önce medyadan bildiğini ifade eden Gökbakar, "Ben Haluk Levent'i ve Ahbap Derneğini 6 şubat deprem felaketinden önce medyadan her vatandaşın bildiği kadar tanırdım. Kendisinin senet ve dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum o yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım" dedi.

"Yardımlarımı AFAD'a teslim ettim"

Doğal afetlerde kendi kitlesi ve imkanlarıyla yardım etmeye çalıştığını belirten Gökbakar, 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketi ile Muğla'daki yangınlarda da bireysel olarak maddi ve manevi yardımda bulunduğunu söyledi. Gökbakar, "Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de tweet atmıştım" ifadelerini kullandı.

Gökbakar, yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır" diye konuştu.

"Ahbap ve Haluk Levent'i destekleyici bir söylemim olmadı"

6 Şubat depremlerinin ardından da kendi imkanlarıyla bölgeye yardım ettiğini anlatan Gökbakar, bu süreçte Ahbap Derneği veya Haluk Levent hakkında destekleyici herhangi bir söylemde bulunmadığını ifade etti.

Gökbakar, "Hatta o dönem Haluk LEVENT'in beyan ettiği Kızılay'dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu" dedi.

"Haluk Levent'e daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini söyledim"

Deprem döneminde de önceki afetlerdeki yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Gökbakar, çevresindeki kişilere de yardımların resmi kurumlar aracılığıyla yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.

Gökbakar, "Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

O dönemde sosyal medya ve arkadaş çevresinde Haluk Levent'in geçmişine ilişkin daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdiğini söyleyen Gökbakar, bu yaklaşımı nedeniyle Haluk Levent ve Ahbap'ı destekleyen kesimler tarafından eleştirildiğini de ifade etti.

Gökbakar, ifadesinin sonunda soruşturma kapsamında bildiklerinin bunlardan ibaret olduğunu belirtti.