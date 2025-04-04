Sahte siparişler, konser ve dizi setlerinde takip... Ünlüler dolandırıcıların hedefi oldu

Son dönemde sosyal medyada tanınmış isimlerin adına verilen sahte siparişler ve izinsiz veri kullanımıyla ilgili şikayetler artarken, oyuncu Hafsanur Sancaktutan ve şarkıcı Feride Hilal Akın, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyardı. Her iki isim de hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, adına bazı kişilerin evlerine gönderi ve siparişler yönlendirildiğini belirterek "Tanıdığım bazı kişilerin evlerine, kötü niyetli dolandırıcılar tarafından benim adıma siparişler verildiği ve gönderiler yapıldığı bilgisine ulaştım. Konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatıyorum. Hafsanur Sancaktutan adına evinize veya ofisinize herhangi bir sipariş ya da gönderi gelirse, bilin ki bunun benimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, aklını yitirmiş kötü niyetli kişilerin işidir" ifadelerini kullandı.

Benzer bir açıklama da 'Rampapapam', 'Yok Yok' ve 'Bilir mi?' gibi şarkılarıyla tanınan Feride Hilal Akın’dan geldi. Akın, kişisel bilgilerinin izinsiz şekilde kullanıldığını ve bu durumun sadece kendisini değil, herkesin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

"Herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit"

Akın "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı,

Akın, açıklamasını "Bu yaşadığım bu süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda kamu sistemlerinin güvenliğiyle ilgili bir uyarıdır. Hukuki süreci başlattım ve konunun takipçisiyim. Benim adıma gelen hiçbir mesaj, sipariş veya talebe itibar etmeyin" ifadeleriyle tamamladı.

Benzer şikayetler artıyor

Sancaktutan ve Akın’ın açıklamaları, son dönemde artan benzer olaylarla örtüşüyor. Daha önce oyuncu Cemre Baysel, Buçe Kahraman ve şarkıcı Bengü de benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirtmişti. İddialara göre E.G. adlı kişi, birçok ünlü ismin kişisel bilgilerine ulaştıktan sonra evlerine geç saatlerde yemek siparişi gönderdi, bazılarını konser veya dizi setlerinde fiziksel olarak da takip etti.

Sabah'ın haberine göre, E.G. önce Bengü’nün menajerine ulaşıp bedava konser bileti istemiş, ardından talebi reddedilince bunu bir takıntı haline getirerek kişisel bilgilerini kötüye kullanmaya başlamıştı. Aynı yöntemle Buçe Kahraman ve Melis Fis’e de yaklaşan E.G., isteği geri çevrilince benzer şekilde evlerine sahte siparişler göndermişti.

Cemre Baysel’in de şikayetiyle birlikte İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti. Şüpheli E.G., Kağıthane’de bir otelde gözaltına alındı. Ancak ifadesinde yemek siparişleriyle ilgisi olmadığını savundu. Daha önce farklı suçlardan da gözaltına alındığı belirtilen E.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.