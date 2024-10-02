Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik personel alımı yapıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne (SUBÜ), Spor Bilimleri, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri ile Arifiye, Hendek ve Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokullarında görev yapmak üzere 1 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi alınacağı aktarılan açıklamada, kadrolar için ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabileceği kaydedildi.

Başvuru süreci ve sonuçların 'https://ilan.subu.edu.tr/' adresinden takip edilebileceği bildirildi.