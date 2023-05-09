Sakarya’da Kılıçdaroğlu’nun aracına taşlı saldırı

Millet İttifakı bugün Sakarya'da miting düzenledi. Mitingin ardından Kılıçdaroğlu’nun koruma aracına 15 yaşlarında bir çocuk taş attı. Aracın camı kırıldı. Çocuk gözaltına alındı ancak Kılıçdaroğlu emniyet yetkililerini aradı ve şikayetçi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine çocuk serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu "Önemli olan o çocuğa bu nefreti aşılayanlara ulaşmak" ifadelerini kullandı.