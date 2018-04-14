Saldırı sonrası Esad ilk kez görüntülendi
Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "azim sabahı" başlığıyla Suriye lideri Beşar Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "azim sabahı" başlığıyla Suriye lideri Beşar Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.
İşte o video:
صباح الصمود..— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 Nisan 2018
رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe