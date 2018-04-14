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Saldırı sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "azim sabahı" başlığıyla Suriye lideri Beşar Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.

Saldırı sonrası Esad ilk kez görüntülendi
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ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabında, "azim sabahı" başlığıyla Suriye lideri Beşar Esad'ın yerel saatle sabah 9'da ofisine yürürken çekilen görüntüleri yayımlandı.

İşte o video:

 

ABD, Suriye'yi vurdu ABD, Suriye'yi vurdu

 

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