Samsun'da kaçakçılık operasyonu: Yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında çalışma başlattı.
İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde takip edilen aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, 2 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 190 paket gümrük kaçağı sigara, çeşitli markalarda gümrük kaçağı 22 kozmetik ürün ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu A.R.M.A. ve S.A.M.M. emniyete götürüldü.