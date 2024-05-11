Sanatçı İbrahim Erkal vefatının 7. yılında şarkılarıyla anıldı
Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 7. yılında Palandöken Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte şarkılarıyla anıldı.
AA
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Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu konser verdi.
Vatandaşların ilgi gösterdiği konserde, Türk Musikisi Topluluğu İbrahim Erkal'ın 'Sıra Bende/Aklımdasın', 'Unutmayacağım','Gönlünüze Talibim', 'Sevme', 'Yalnızım', 'Erzurum'a Gel', 'Ömrüm' ve 'Canısı' gibi eserlerini seslendirdi. Türk Musikisi Topluluğunun seslendirdiği Erkal'ın şarkılarına vatandaşlar da eşlik etti.