Sandık kurulu listelerinde 3 Haziran son gün

30 Mayıs 2018

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 656 nolu kararına göre, siyasi partilerin sandık kurulu üyelerini, ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin başlangıç ve bitiş işlemleri yeniden düzenlendi. Kararda, YSK'nın 26 Nisan 2018 tarihli 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen seçim takviminde belirtilen tarihlerde bazı değişiklikler yapıldığı kaydedildi.

Buna göre, 2 Haziran 2018 Cumartesi günü, ilçe seçim kurulu başkanınca, mülki idare amirleri tarafından yerleşim yerleri esas alınmak suretiyle hazırlanan ve ilçe seçim kuruluna gönderilen kamu görevlileri listesinden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkan sayısının iki katı kamu görevlisinin, ad çekme suretiyle belirlenmesi ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanların sandık kurulu başkanı olarak saat 15.00'e kadar SEÇSİS'e girilmesi gerekecek.

İlçe seçim kurulu başkanınca, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisinin ad çekme suretiyle tespit edilmesi ve bu kişilerden mani hali bulunmayanların sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirlenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekecek.

Diğer kararlar ise şöyle sıralandı:

"Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü 3 Haziran 2018 Pazar, yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS’e girilmesine başlanması 4 Haziran 2018 Pazartesi, yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması 6 Haziran 2018 Çarşamba saat 08.00, yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikayetlerin son günü 7 Haziran 2018 Perşembe.

Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikayetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü 8 Haziran 2018 Cuma, yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü 9 Haziran 2018 Cumartesi, yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü 10 Haziran 2018 Pazar.

Ayrıca kararın, seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, YSK'nın "www.ysk.gov.tr" internet adresinde yayınlanmasına ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine karar verildi."

Kaynak: AA