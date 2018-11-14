Şans Topu çekildi

14 Kasım 2018

Şans Topu oyununun 909'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 13, 14, 23, 26, 27 ve artı 14 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 349 bin 98 lira 15'er kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 371 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 408 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 551 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 575 kişi 21 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 326 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 563 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 166 bin 403 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Çankaya ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldı.

Kaynak: AA