'Şantaj' suçundan yargılanan Batuhan Karacakaya'ya beraat
İstanbul'da eski sevgilisine zorla not okutup video çektirdiği iddiasıyla 'şantaj' suçundan yargılanan oyuncu Batuhan Karacakaya bugün son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, oyuncuyu 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirdi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde 22 Mart 2023’te eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay’a "Bana video çekeceksin" diyerek yazdığı notu zorla okutup video çektiği iddia edilen oyuncu Batuhan Karacakaya’nın yargılandığı davada bugün karar çıktı.
İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Batuhan Karacakaya katılmadı. Duruşmada Karacakaya’yı avukatı temsil etti. Duruşmada sanık avukatı, bir diyeceklerinin olmadığını belirterek mahkemeden müvekkili Karacakaya’nın beraatını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karacakaya’nın ‘şantaj’ suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Karacakaya’nın ‘şantaj’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.