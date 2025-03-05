'Sapanca cevizi' coğrafi işaretle tescillendi. Cevizin tescil edilmesiyle ilgili çiftçilerden ve farklı kuruluşlardan talep aldıklarını belirten Sapanca Tarım ve Orman Müdürü Süleyman Kabakçı, üreticilere katkı sağlayacağını düşündüğü gelişme konusunda açıklamalarda bulundu.

Kabakçı, "Biz bu talepler doğrultusunda patent kurumuna müracaatımızı yaparak yaklaşık 2 yıllık sürecin sonunda coğrafi işaret belgemizi aldık. Sapanca cevizi tescillenmiş oldu. İleride yapılacak çalışmalarda, ürünün pazarlanmasında, geliştirilmesinde, daha ilerideki aşamalarda inşallah katkısı olacağını ümit ediyoruz. İlçemiz çiftçilerine, ülkemize armağan olsun, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yaş ceviz pazarına yönelik önemli üretim potansiyeli

Sapanca cevizinin Sapanca Gölü havzasında yaş ceviz pazarına yönelik önemli üretim potansiyelinin bulunduğunu ifade eden SUBÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Beyhan, şunları kaydetti:

"Ziraat Fakültesi olarak 2018'den beri Sapanca cevizinin ıslahı, yetiştirme tekniği, morfolojik, fenolojik, biyokimyasal ve moleküler karakterizasyonuyla ilgili araştırmalar yürütüyoruz. Araştırmalarımız neticesinde elde ettiğimiz bulgular ilk aşamada coğrafi işaret tescili potansiyelini ortaya koydu. Yakın gelecekte, Sapanca cevizinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından standart çeşit olarak kayıt altına alınması, farklı yörelerde performanslarının belirlenmesi ve genetik çeşitliliğinin korunmasına odaklanacağımız önemli araştırma konuları olacak. Sapanca cevizinin başvuru dosyasının hazırlık sürecine Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerimiz teknik destek verdi."