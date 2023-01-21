Sarıgül'den, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Nefret suçudur

​​​​​​​Sarıgül, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı alçakça eylem asla ifade özgürlüğü değildir. Bu açıkça nefret suçudur. Avrupa'nın göçmenlere karşı gösterdiği ikiyüzlülüğün bariz bir örneğidir. Avrupa'nın Müslüman göçmenlere karşı gösterdiği ayrımcılığın bir dışa vurumudur. Yapılan bu aşağılık davranışa İslam dünyası ve ülkemizi yönetenler çok daha kararlı ve sert tepki vermek zorundadır."