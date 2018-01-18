Savcılık'tan hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama

Savcılık'tan "hamile çocuk skandalı"yla ilgili açıklama
İstanbul’da bir devlet hastanesinde yetkililere bildirilmeyen hamile çocuklarla ilgili açıklama yapan savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.
istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığı ve durumun polise bildirilmediği iddialarına ilişkin savcılık açıklama yaptı.
Olayla ilgili 2 ayrı soruşturma yürütüldüğü, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.