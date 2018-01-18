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Savcılık'tan "hamile çocuk skandalı"yla ilgili açıklama

İstanbul’da bir devlet hastanesinde yetkililere bildirilmeyen hamile çocuklarla ilgili açıklama yapan savcılık, iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Savcılık'tan hamile çocuk skandalıyla ilgili açıklama
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istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 115 çocuğun hamile olduğunun saptandığı ve durumun polise bildirilmediği iddialarına ilişkin savcılık açıklama yaptı.

Olayla ilgili 2 ayrı soruşturma yürütüldüğü, bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

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