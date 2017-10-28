Sayısal Loto haftaya devretti

28 Ekim 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 737 bin 969 lira 1 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 216 kişi 3 bin 388 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 996 kişi 61 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 155 bin 230 kişi 10'ar lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 835 bin 627 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 819 bin 643 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 354 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

Kazandıran numaralar 4, 5, 9, 22, 34 ve 41 olarak belirlendi.