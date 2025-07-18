Schengen vizesinde yeni dönem: Türk vatandaşlarına uzun süreli kolaylık
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen bölgesine seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için vize başvuru sürecinde önemli bir kolaylık sağlayan yeni düzenlemeleri duyurdu. Artık düzenli seyahat eden ve kurallara uyan başvuru sahiplerine daha uzun süreli ve çok girişli vizeler verilecek.
Avrupa Birliği Komisyonu, Schengen vizesi başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarına yönelik uzun süreli ve çok girişli vize kolaylığını duyurdu.
Yeni uygulamadan; geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek. Uygulama, Avrupa’daki 25 Schengen ülkesini kapsıyor.
Kademeli süre ve çok girişli vize imkanı
AB Komisyonu’nun açıkladığı yeni sistem, önceki vize süresi ve son başvuru tarihine göre aşağıdaki şekilde işlemeye başlayacak:
* Önceki vizesinin bitişinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yapanlara: 6 aylık vize
* Önceki 6 aylık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 1 yıllık çok girişli vize
* Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara:3 yıllık çok girişli vize
* Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara: 5 yıllık çok girişli vize
Ancak vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak. Vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.
Uygulama hangi ülkeleri kapsıyor?
Yeni vize kolaylığı şu 25 Avrupa ülkesinde geçerli olacak:
Belçika, Bulgaristan, Çekya, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Finlandiya ve İsveç.