Seçim takvimin önemli aşamaları

22 Mayıs 2018

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) tarafından hazırlanan seçim takvimi işliyor.

Erken seçim takviminin geri kalan sürecinde neler var?

- 25 Mayıs: Siyasi partilerin aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikleri tamamlamalarının son günü.

- 26 Mayıs: Milletvekili geçici aday listeleri YSK tarafından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve itirazlar başlayacak.

- 27 Mayıs: Geçici aday listelerine itirazlar saat 15.00'te sona erecek ve 23.59'a kadar itirazlar karara bağlanacak.

- 30 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. Tüm seçim çevreleri ve yurt dışı ile gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı ve dağıtımına başlanacak. YSK tarafından milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete'ye gönderilecek.

- 7 Haziran: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

- 8 Haziran: İl Seçim Kurullarınca miting alanları belirlenecek Cumhurbaşkanı adayları, siyasi partiler ve bağımsız adaylara duyurulacak.

- 13 Haziran: Başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için ad çekilecek.

- 14 Haziran: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

- 17 Haziran: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmene dağıtımı tamamlanacak.

- 19 Haziran: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

- 23 Haziran: Seçim propagandası saat 18.00'de sona erecek.

- 24 Haziran: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek.