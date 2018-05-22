Seçimde adaylar arasında yer almayan Zeybekci'den açıklama

22 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran seçimlerine ilişkin "Bu millete ve ülkeye hizmetkarlıkta 'devam inşallah' diyoruz. Durmak yok hizmete devam." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesinin 15 Mayıs Mahallesi'nde yaptırdığı 15 Mayıs katlı otoparkında düzenlediği iftar programına katıldı.

Bakan Zeybekci, 700 araç kapasiteli 15 Mayıs katlı otoparkının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından bir gazetecinin AK Parti milletvekili aday listesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Zeybekci, bütün partilerin adaylarının hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin 24 Haziran'da gerçek iradenin sahibi, milletin iradesinin tecellisiyle Denizli'de yine başarıyla çıkacağını vurgulayan Zeybekci, kentteki 2 milletvekilinin görevlerine devam edeceğini, 6 kişinin listede yeni olduğuna dikkati çekti.

Zeybekci, "Onlarla beraber yenilenmiş güçlenmiş bir kadroyla inşallah 24 Haziran seçimlerinde Denizli AK Parti olarak büyük bir zaferle bu çalışmalarını da taçlandıracaktır. Hayırlı uğurlu olsun." diye cevapladı.

Kendisinin milletvekili aday listesinde isminin yer almamasına ilişkin soruya ise Zeybekci, "Hayırlısı olur inşallah." diye cevap verdi.

İftar programına ve kapalı otopark açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA