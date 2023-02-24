Selami Korkutata: Kahta OSB'ye sipariş vererek destek olabilirsiniz

Güneş DOĞDU SOYLU

Kâhta'da depremzedelerin temel ihtiyaçlarını büyük oranda giderildiğini belirtek Korkutata, “Sıra Kahta OSB'deki firmalarımızın üretim ve istihdam hacmini arttırarak genç nüfusu göç riskinden kurtarmak. Bu sürece OSB'de tekstil ağırlıklı üretim yapan firmalarımıza sipariş vererek destek olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Adıyaman'ın nüfus ve sanayi üretimi bakımından en büyük ilçesi olan Kâhta'da hayatın normalleşmesi ve özellikle genç nüfus için göçün önlenmesine yönelik yapılan çağrıda Kâhta OSB'nin önemli bir lokomotif olacağı konuşuluyor.

Orta hasarlı üç-dört fabrika dışında toplam 57 fabrikada üretim yapmaya engel bir durumun bulunmadığı ve ulusarası birçok markanın üretim için tercih ettiği Kâhta OSB özellikle genç insan kaynağıyla sanayi üretimine önemli katkı sunuyor. Halihazırda 5 bin kişilik çalışanı ile faaliyet gösteren Kâhta OSB'de tekstil işletmelerine yeni iş imkânları sunulduğu taktirde mevcut istihdam sayısının katlanarak artması bekleniyor. Zira genç insan kaynağıyla önemli bir tekstil kenti olan Kâhta'nın iş gücü potansiyeli oldukça yüksek