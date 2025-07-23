Selçuk Bayraktar duyurdu: Yapay zekalı yerli sosyal medya ağı: Next Sosyal nedir, nasıl kullanılır?

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST girişimcileri tarafından geliştirilen yerli sosyal medya platformu NEXT TEKNOFEST SOSYAL’in genel kullanıma açıldığını duyurdu.

Bayraktar, yaptığı paylaşımda uygulamanın “reklamsız, sansürsüz ve yapay zekâ destekli” olduğuna dikkat çekti.

Next Sosyal nedir?

Next Sosyal; haber, gündem, yaşam, bilim ve teknoloji gibi içeriklerin yer aldığı yerli ve milli bir sosyal medya platformudur.

Kullanıcılar kendi içeriklerini paylaşabiliyor, beğendiği hesapları takip edebiliyor ve akışlarını ilgi alanlarına göre şekillendirebiliyor.

Yapay zekâ robotu “T3AI”

Platformun en dikkat çeken yönlerinden biri de, “ahlaklı yapay zekâ” vizyonuyla geliştirilen ve T3 Vakfı tarafından entegre edilen T3AI isimli yapay zekâ asistanı. Bu robot, kullanıcıların etiketlerine cevap verebiliyor ve çok dilli içerikleri analiz edebiliyor.

Next Sosyal, kullanıcı verilerini Türkiye’de barındırarak hem veri güvenliği hem de dijital özgürlük konusunda güvence veriyor.