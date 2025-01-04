Sevenleri Ferdi Tayfur'u son yolculuğuna uğurladı

Kaybıyla sevenlerini üzüntüye boğan usta sanatçı Ferdi Tayfur, bugün toprağa verildi. Sanatçının cenaze töreni öncesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan anma törenine yoğun katılım yaşandı. 200 kişilik salonda yer kalmayınca dışarıda kalan hayranları, Tayfur'u yanlız bırakmayarak AKM'nin önünde şarkılarıyla sanatçıyı anmaya devam etti.

Tayfur için yapılan törene katılan Orhan Gencebay'ın AKM'ye girişi sanatçının sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Anma töreninde yer alanlar ise Ferdi Tayfur'un filmlerinden ve yaşamından sahnelerin yer aldığı özel gösterimi gözyaşlarıyla izledi. Hayranları usta sanatçıya hep bir ağızdan şarkılarını söyleyerek veda etti. Törende hazır bulunan bir diğer isim ise İbrahim Tatlıses'ti.

Sevenleri ona 'Ferdi Baba' dedi...

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. AKM'nin önünde basın mensuplarına açıklamada nulunan Bakan, "Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ferdi Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.