Sevindiren haber geldi! Sıcaklıklar yükseliyor: Bahar havası etkisini gösterecek (13 Nisan hava durumu)
Nisan ayına rağmen kar yağışı ve soğuk hava birçok kişiyi şaşırtırken, Meteoroloji'den sevindiren haber geldi. Önümüzdeki hafta hava sıcaklıklarının batıdan başlayarak ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bahar havası etkili olurken; Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde yükselişe geçecek. Uzmanlar, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağını bildirdi.
Bahar havası etkisini gösterecek
Yapılan tahminlere göre, hafta ortasına kadar Ankara'da sıcaklık 16 dereceye, İstanbul’da 19 dereceye, İzmir’de 21 dereceye, Antalya ve Adana’da ise 25 dereceye kadar çıkacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bahar havası etkisini gösterecek.
Ancak Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunduğu bildirildi. Uzmanlar, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
Bugün hava nasıl olacak? (13 Nisan Pazar günü hava durumu)
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir ve Konya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SİNOP °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Giresun Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu