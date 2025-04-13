Sevindiren haber geldi! Sıcaklıklar yükseliyor: Bahar havası etkisini gösterecek (13 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıkları hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde yükselişe geçecek. Uzmanlar, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağını bildirdi.

Bahar havası etkisini gösterecek

Yapılan tahminlere göre, hafta ortasına kadar Ankara'da sıcaklık 16 dereceye, İstanbul’da 19 dereceye, İzmir’de 21 dereceye, Antalya ve Adana’da ise 25 dereceye kadar çıkacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bahar havası etkisini gösterecek.

Ancak Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yağışlar etkili olacak. Kıyı bölgelerinde yağmur ve sağanak tahmin edilirken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riski bulunduğu bildirildi. Uzmanlar, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Bugün hava nasıl olacak? (13 Nisan Pazar günü hava durumu)

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya'nın doğusu, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin doğu ilçelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Eskişehir ve Konya hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarının Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Kar yağışlarının yükseklerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Giresun Trabzon çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Çok bulutlu akşam saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmurlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu