Siber Güvenlik Başkanlığı personel alımı başvuruları başladı: Başvuru şartları neler, son tarih ne zaman?

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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye'nin ulusal siber güvenlik kapasitesini geliştirmek ve dijital altyapıların güvenliğini güçlendirmek amacıyla sözleşmeli uzman personel alım sürecini başlattı.

Başkanlığın merkez teşkilatı hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliği'nde görevlendirilecek personel için alımlar 47 farklı görev alanında gerçekleştirilecek.

İstihdam edilecek personel; Kıdemli Uzman, Uzman ve Analist pozisyonlarında görev yapacak.

47 farklı alanda personel alınacak

Personel alımları siber güvenliğin teknik ve stratejik birçok alanını kapsayacak.

Adli Bilişim, Siber Tehdit İstihbaratı, Zararlı Yazılım Analizi, Siber Olay Müdahale, Siber Güvenlik Operasyonları, Yazılım Geliştirme, Veri Analitiği, Yapay Zekâ, Kurumsal Mimari ve BT Yönetişimi personel alınacak başlıca uzmanlık alanları arasında yer alıyor.

Yeni personelle siber tehditlerin erken tespiti ve analizinden siber olaylara müdahaleye, kritik altyapıların korunmasından güvenli dijital sistemlerin geliştirilmesine kadar geniş bir alanda Başkanlığın kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Başvurular 11 Eylül'e kadar sürecek

Personel alımı için 21 Ağustos'ta başlayan başvurular 11 Eylül 2026 tarihine kadar elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Adaylar başvurularını Başkanlığın Kariyer Portalı üzerinden yapabilecek. Her aday, şartlarını karşıladığı pozisyon ve görev alanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Kontenjanın dört katı aday sınava çağrılacak

Başvuruların değerlendirilmesinde lisans veya ön lisans genel not ortalaması ile üniversite yerleştirme sıralaması esas alınacak.

Yapılacak sıralamanın ardından her görev alanında ilan edilen kontenjanın dört katı kadar aday sınav aşamasına davet edilecek.

Sınavlar Ankara'da yapılacak

Sınavlar, pozisyonların ve görev alanlarının niteliğine göre yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav değerlendirmelerine veri sağlanması amacıyla adaylara ayrıca kişilik envanteri uygulanacak.

Adayların sınavlarda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.