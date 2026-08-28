Sıcak hava dalgası sona erdi: İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı

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Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından Türkiye'de hava koşulları değişiyor.

Sonbahara sayılı günler kala yağışlı ve serin hava birçok bölgede etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliğinin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağışın gün boyunca bölgesel olarak devam etmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor, yağış birçok bölgeyi etkileyecek

Yeni hava sistemiyle birlikte sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağış görülecek. Ege kıyılarında yağış beklenmezken, bu bölgelerde de hava sıcaklıklarının düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul dahil 11 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller Bolu, Çorum, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce olarak sıralandı. Bu illerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da sağanak sabah saatlerinde başladı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kuvvetli sağanak etkisini gösterdi. Yağış hattı daha sonra bölgesel olarak Marmara Denizi'ne doğru kaydı.

Kentte bazı yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Yağışların gün içerisinde zaman zaman yeniden şiddetlenebileceği belirtilirken, ani su baskınları ve olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul'da sıcaklık 8 derece birden düşüyor

İstanbul'da hafta içerisinde 32 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığının bugün kent genelinde 24 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yağış sırasında sıcaklığın yer yer 20 derece civarına kadar düşebileceği tahmin ediliyor.

Böylece kentte birkaç gün içerisinde sıcaklıklarda yaklaşık 8 derecelik düşüş yaşanmış olacak.

İstanbul Valiliğinden sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği de MGM'nin tahminlerini paylaşarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı.

Valilik, İstanbul'un sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Yağışlı sistemin cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'u terk etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise pazartesi gününden itibaren yeniden yükselerek mevsim normalleri civarına ulaşması bekleniyor.