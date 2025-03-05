Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak! Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (5 Mart hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.

Rüzgar kuvvetlenecek, fırtına bekleniyor

Meteoroloji, Çanakkale çevrelerinde rüzgarın 30-50 km/saat hızında kuvvetli, Doğu Akdeniz’in doğusunda ise 40-60 km/saat hızında fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Yetkililer, olası ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Toz taşınımı bekleniyor

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji, rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.