Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak! Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak? (5 Mart hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Mart 2025 Çarşamba gününe yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması öngörülüyor. Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına (40-60 km/saat) etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülebilir. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları artıyor
Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları görülebilir.
Rüzgar kuvvetlenecek, fırtına bekleniyor
Meteoroloji, Çanakkale çevrelerinde rüzgarın 30-50 km/saat hızında kuvvetli, Doğu Akdeniz’in doğusunda ise 40-60 km/saat hızında fırtına şeklinde esmesini bekliyor. Yetkililer, olası ağaç devrilmeleri, çatı uçmaları ve deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
Toz taşınımı bekleniyor
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, rüzgar, çığ tehlikesi ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.