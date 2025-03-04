Sıcaklıklar yurt genelinde artacak! Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Muğla, Antalya’nın batı kesimleri, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinde yağış etkili olacak. Yağışların, Artvin’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer bölgelerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.

Meteoroloji’den kritik uyarılar

* Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında son yağışlarla birlikte yüksek kar örtüsü oluştu. Bu nedenle çığ riski yüksek.

* Buzlanma ve don olayı: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

* Toz taşınımı: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülecek. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum sıkıntıları gibi olumsuzluklara karşı önlem alınmalı.

* Kuvvetli rüzgar: Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında 30-60 km/sa hızında rüzgar bekleniyor. Ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi risklere karşı dikkatli olunmalı.