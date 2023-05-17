Sinan Oğan 'destek' şartlarını açıkladı

tv100'de yayımlanan Az Önce Konuştum programına ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan konuk oldu.

Oğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

- İlk şartımız PKK, FETÖ, Hizbullah terör örgütleriyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele bizim olmazsa olmazımızdır.

- İkinci şartımız sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Seçilmediğimiz için 1 sene diye dayatmanın manası yok. Biz seçilsek bizim takvimimiz 1 seneydi. Bunu bir takvime bağlamak gerekiyor.

- Üçüncü şartımız HDP ve HÜDA PAR'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde görev verilmemesi ve bu sürecin dışında tutulmaları. Dördüncü şartımız anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının garanti edilmesi gibi Türk milletinin ortak talebi olan bu talepleri her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum.

- HÜDA PAR ayrı bir parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkisi olacağını düşünmüyorum. HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde HÜDA PAR ve HDP'nin olması abesle iştigal olur. Biz orada olmayız. Milletvekilliklerini iptal etme şansımız yok ama hükümette yer verilmesini önleme şansımız var. HÜDA PAR'lı veya HDP'li bakan olmasını istemem.

- HDP'nin Kürtleri tamamını temsil ettiğini düşünmüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek Kürt seçmene ben niye karşı olayım? Seçmen parlamentoda şu partiden yapıp cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'ndan yana yaptıysa niye karşı olayım.

- Bizim burada ortaya koyduğumuz şart daha reel gerçeklere dayanıyor. Bizim temel felsefemiz artık Türk siyasetinde bir paradigmayı değiştireceğiz. HDP ve HÜDA PAR'ın kilit olma arzusunu biz kıracağız diyorduk, bunu gerçekleştirdik. HDP ve HÜDA PAR Türk siyasetinde kendini kilit rolde göremiyor. HDP veya HÜDA PAR'ın siyaseti kilitlemediği, Cumhur İttifakı veya Millet İttfiakı'na şantaj yapamadığı bir ortam bizim için hedeflere varılmıştır. Yarın öbür gün biz Millet İttifakı'na destek verirsek, o yapının içerisine girersek hükümet içerisinde HDP'li bakan görmek istemem. HDP'li bakanla yan yana oturmam.

- HDP, PKK ile arasına mesafeye koyamayan bir uzantıdır. HDP'yi PKK'nın siyasi uzantısı olarak görüyorum. Diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir.

- (Her iki ittifak da şartları kabul ederse) Tabanımızın eğilimlerini devreye girer. Bizim desteğimiz, desteklediğimiz tarafı güçlendirir. Bizim dışımızda da seçim kazanılabilir. 8 milyona yakın oy vermeyen kitle var. Bizim desteğimiz o kitleyi destekler. 60'lara yakın oyla iktidar olmak güçlü bir hükümet demektir.

- Ben Türk milliyetçisiyim, Cumhur İttifakı kendisini Türk milliyetçisi bir ittifak olarak addediyorsa bundan mutluluk duyarım, demek ki öyleyiz. Ben Türk milliyetçisiyim, ben de bir değişiklik yok. Bu seçimde de Türk milletçisi tavrımı öne çıkarıp kampanyamı yürüttüm.

"Erzincan'da Mustafa Sarıgül kazandı, CHP değil"

- Ben meclis çoğunluğunu Millet İttifakı ve HDP'nin alacağı kanaatindeydim. Millet İttifakı o kadar kötü liste yaptı ki... Cumhurbaşkanlığı seçimi aday, parlamentoda seçimi adaylar alır. Kazanan aday koyduğunuzda kazanıyor. Erzincan'da Mustafa Sarıgül kazandı, CHP değil.

Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı'nın cüzzi farkla kazanmasını istemem. Güçlü bir hükümete ihtiyaç var.

- Bizim planımız Türkiye'yi istikrarlı bir hükümete kavuşturmak. Sistemin dışında kalmayı tercih edersek o zaman çok güçlü bir hükümet çıkacağını öngörmüyoruz. Kim seçilirse seçilsin 2-3 sene içinde yeni seçim olacağını öngörüyoruz.

