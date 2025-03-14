Şinasi Yurtsever'in kaybı büyük üzüntü yarattı! Hastalığını neden gizledi?

Sevilen projelerin aranılan oyuncusu Şinasi Yurtsever, 'İşler Güçler', 'Kardeş Payı', 'Avrupa Yakası' gibi ses getiren dizilerle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sanat camiasında da sevilen bir oyuncu olan Yurtsever, kaybıyla büyük üzüntüye sebep oldu.

Sanatçının sevenlerini üzmemek adına, çok yakınındaki sınırlı sayıdaki birkaç kişi dışında kimseye hastalığı hakkında bilgi vermediği öğrenildi.

Acı haberi ilk Zafer Algöz paylaştı

Bir yıldır mide kanseri tedavisi gördüğü öğrenilen oyuncunun iki hafta önce yakalandığı zatürre nedeniyle dün hayatını kaybettiği öğrenildi. 51 yaşındaki sanatçının kaybı, oyuncu Zafer Algöz'ün yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıkmıştı.

Paylaşımını kısa süre sonra silen Algöz, bu hareketinin nedenini şu sözlerle açıkladı: "Bana anne babasına henüz haber verilmediği, sosyal medyadan öğrenmesini istemediklerini söylediler. Bunun üzerine hemen paylaşımı sildim ama kısa sürede yayılmış. Başımız sağ olsun, çok üzüldüm."

'Güzel dostluklar...'

'Hücreler' isimli tiyatro oyununda rol alan ve son oyununu da 17 Şubat'ta oynayan Şinasi Yurtsever'in aynı gün Gökçen Gökçebağ, Cengiz Bozkurt ve Engin Günaydın'la 'Son Oyun' etiketiyle bu fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.