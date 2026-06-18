Singapur Başbakanı Wong Türkiye'ye geliyor

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.

Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağını bildirdi.

Ticaret ve yatırımlar masada olacak

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin başlıca gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

Duran, Türkiye ile Singapur arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini belirtti.

Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak

Ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.