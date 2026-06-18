İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiası üzerine adli soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Maltepe'de dün İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı bilgisine ulaşıldı, soruşturma devam ediyor" denildi.

Başına çuval geçirilerek kaçırıldı

Edinilen bilgilere göre Erhan Karaal, dün akşam saat 21.00 sıralarında ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzere evinden çıktı. Aracının yanında ailesini beklediği sırada, yanına yaklaşan bir araçtan inen 3 kişinin saldırısına uğradı.

İddiaya göre şüpheliler, Karaal'ı darbederek zorla araca bindirdi. Bazı iddialarda, saldırganların Karaal'ın başına siyah çuval geçirdiği öne sürüldü. Olayı Karaal'ın çocuğu ile bir komşusunun gördüğü öğrenildi.

Kopya plakalı araçla kaçırıldı iddiası…

Karaal'ın eşi, eşine ulaşamayınca polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, Karaal'ın aynı sokakta bulunan ve plakası kopyalandığı değerlendirilen, aynı model ve renkteki bir araçla kaçırılmış olabileceği tespit edildi.