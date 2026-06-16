İmamoğlu yeni parti iddiaları hakkında konuştu: Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin verilen mutlak butlan kararının ardından başlayan tartışmalar sürerken, Özgür Özel'e yakın isimlerin olası bir olağanüstü kurultay süreci ve alternatif siyasi yol haritaları üzerine ekibi ile birlikte çalışma yürütüyor. Kulislerde, yargı sürecinin beklendiği gibi sonuçlanmaması halinde yeni bir siyasi oluşum seçeneğinin de masada olduğu iddia ediliyor.

"Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız"

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ise yeni parti tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde önceliklerinin kurultayın yapılması olduğunu belirtti.

İlke TV'den Ahmet Ayva'ya konuşan İmamoğlu, CHP delegelerinin kurultay talebine dikkat çekerek, "Şimdi bine yakın delegemiz kurultay için imzasını verdi. Biz hala kurultayımızın gerçekleşmesi için uğraşıyoruz. Fakat CHP’lilerin talebi olan kurultay zorla engellenirse, milletin yürüyüşünü yavaşlatmak bir yana, giderek hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız. Bu iktidara bir seçimin daha hediye edilmesine izin vermeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.