19 Haziran okul var mı, tatil mi? Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı?
20-21 Haziran tarihlerinde YKS sınavı gerçekleşiyor. Sınavdan bir gün önce okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bugün en çok yöneltilen sorulardan biri "19 Haziran okul var mı, tatil mi" şeklinde...
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YKS haftasının yaklaşmasıyla birlikte gözler bir kez daha okul takvimine çevrildi. LGS'den bir gün önce okulların tatil olması nedeniyle 19 Haziran Cuma günü okulların olup olmayacağı sorgulanıyor. İşte son durum...
19 Haziran Cuma günü okullar tatil mi?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Haziran Cuma günü okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı.
Konu gündem olurken olumlu veya olumsuz MEB tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ