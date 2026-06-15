Oyuncu Ece İrtem öldü mü, neden öldü? Ece İrtem kimdir?

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Birbirinden başarılı projelerde yer alan Ece İrtem 35 yaşında yaşamını yitirdi. İrtem'in vefatı sevenlerini yasa boğarken "Ece İrtem öldü mü, neden öldü", "Ece İrtem kimdir" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Ece İrtem öldü mü, neden öldü?

En son Kızılcık Şerbeti’nde Işıl karakterini canladıran Ece İrtem'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ece İrtem kimdir?

Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu. Okul hayatı boyunca İzmir Devlet Opera ve Balesi(İzdob) genel müdürü Aytül Büyüksaraç(soprano) ve Levent Gündüz(tenor), Paolo Susanni, Esra Mamaç, Anna Chubuchenko(mezzosoprano) gibi dünyaca tanınan değerli sanatçılarla çalıştı.

1.72 boyundaki Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı. İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.

Ece İrtem'in Oynadığı Diziler



Şeref Meselesi

Paramparça

Yeni Gelin (2017-2018)

Meraklı Adamın 10 Günü (2024)

Bay Yanlış

Sandık Kokusu (2023-2025)

Yasak Elma (2018-2023)

Payitaht Abdülhamid

Kertenkele (2014-2016)

O Hayat Benim (2014-2017)

Ece İrtem'in Oynadığı Filmler



Zengo