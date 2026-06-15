Popüler TV dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem hayatını kaybetti. 35 yaşındaki oyuncunun evinde kalp krizi geçirdiği vefat ettiği iddia edildi.

Diziye 84. bölümde dahil olan ve 113. bölümünde veda eden genç oyuncunun ölüm haberi hayranlarını ve meslektaşlarını şoke etti.

1991 doğumlu Ece İrtem'in dün akşam doğum gününü kutladığı ve arkadaşlarından gelen mesajları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Ece Ertem Kızılcık Şerbeti'nde hangi rolü oynadı?

Işıl, Abdullah′ın hem yeni hem de eski otelinin müdürüdür. Kıvılcım'ın eski komşusu Fatma'nın kardeşidir. Kıvılcım ve Alev'in en yakın arkadaşlarından birisidir. Abdullah'la sevgili olup evlenirler. Pembe tarafından çalıştığı otelden kovulur. Pembe'yi doğum gününde zehirleyip öldürür. 103. bölümde Mustafa tarafından vurulur. Abdullah'ı Leo ile aldatır. Mustafa ve Doğa ile beraber içinde bulundukları teknenin yük gemisine çarpıp patlaması sonucu ölmüştür.