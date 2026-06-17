Son dakika... CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'den istifa kararı
Son dakika... Butlan kararıyla sarsılan CHP'de İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti.
İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, iki yıl süren CHP yolculuğunu da noktaladı.
Özdemir, TBMM Başkanlığına sunduğu istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Özdemir, TBMM'nin internet sitesinde "Bağımsız Milletvekili" listesinde yer aldı.
Nimet Özdemir'in istifasıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 137'ye düştü, bağımsız milletvekili sayısı 10'a yükseldi.