Son dakika! MSB duyurdu: NATO'dan Türkiye'ye ek savunma sistemi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, NATO savunma planı kapsamında Konya'daki Ana Jet Üs Komutanlığı'na İtalya'ya ait SAMP-T hava savunma sisteminin konuşlandırılacağını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, NATO kapsamında yürütülen savunma planına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"NATO Daimi Savunma Planı kapsamında, ittifak hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP-T Hava Savunma Sistemi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı/Konya'da konuşlandırılacaktır."
Kaynak: HABER MERKEZİ