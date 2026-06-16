Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı: Alkol ve antidepresan detayı...

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, annesinin emniyette verdiği ifadeye dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Annesinin ifadesine ulaşıldı

Öte yandan Show TV'deki 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programında aktarılan bilgilere göre, oyuncunun annesi Nuriye İrtem'in emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı.

Nuriye İrtem'in ifadesinde, "17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği belirtildi.

Oyuncunun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi.